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Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Kartal'da bir kişi yol kenarına park edilmiş otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

Olay, saat 01.00 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların yaptığı "Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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