Kartal'da bir minibüs seyir halinde yanmaya başladı! Yolcular tahliye edildi ancak yangının söndürülmesi 1 saat sürdü

Olay saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yayalar Mahallesi’nden Kartal’a giden Yüksel İnce yönetimindeki 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden minibüs şoförü İnce, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü kapladı.

1 SAAT BOYUNCA YANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından, yangın söndürüldü. Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yanan minibüsün, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Minibüsün yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(DHA)