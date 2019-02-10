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Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 07:15 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal çöken bina

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