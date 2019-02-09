Kartal'da çalışmalara ara verildi! Ekipler 'can güvenliği' uyarısı yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaşıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Elbette bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla bu çalışmaları yürütüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

