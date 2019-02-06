Kartal'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme! Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti. Sokakta elektrik ve doğal gaz kesintisi yapılırken, olay yeri aydınlatıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerken, sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Ambulanslar bölgede hazır bekletiliyor. İstanbul Valiliği de son yaptığı açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin de yaralandığını belirtti. 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR Kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğün bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. LAZER YÖNTEMİYLE TAKİP EDİLİYOR Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 08.00 itibarıyla alınan verilere göre, hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumları iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Öte yandan İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı. 1-Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2-Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3-Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4-Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5-Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6-Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7-Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

10-Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız: 1-Ayşe Alemdar (45 yaşında)

2-Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)

3-Kimlik tespit çalışmaları sürüyor VALİLİKTEN GECE YARISI YENİ AÇIKLAMA Vali Yerlikaya, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 23.00'teki son açıklamalarından sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatarak, "Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı, şükürler olsun. Ama maalesef bir vatandaşımız da ölü olarak oradan çıkarıldı" dedi. Yaralı olarak kurtarılan 5 kişiden birinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu yaralılarımız, Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar (9), genel durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) genel durumu iyi. Leyla Yaman (63), genel durumu iyi. Ölü olarak enkazdan çıkardığımız vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor" dedi. Yaralıların tamamının tedavilerinin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü kaydeden Vali Yerlikaya, yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu ifade etti. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"O binanın bodrumuna sayın bakanlarımızla birlikte girdik. O binanın bodrumundaki kolonlar, temellerde maalesef patlamalar var. Hemen yapılan enkaz arama kurtarma çalışmalarındaki görevli olan kardeşlerimizin ve çevre sakinlerinin sıkıntıya uğramaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız lazer yöntemiyle o binanın anlık hareketini izlemeye başladı. Dolayısıyla sadece bundan iki saat önce çalışmalara 5 dakika ara verildi. Dolayısıyla o binanın hareketi, çalışmanın güven ortamında yapılması ve çevreye zararlı bir durum aksettirmemesi için devamlı takip ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden 3 vatandaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, şehrimize ve Kartal ilçemize başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama yaralı kurtarılan 12 vatandaşımız ki bunlardan 3 tanesi yoğun bakımda. Diğerlerinin şu an için genel durumları iyi" dedi. "TAHLİYE EDİLEN ÇEVREDEKİ BİNA SAYISI 7 OLDU" İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta meydana gelen Yeşilyurt apartmanının çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen çevredeki bina sayısının 7 olduğunu vurgulanan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğünden saat 02.00 itibarıyla alınan verilere göre, saat 23.00'ten bu yana arama kurtarma çalışmalarında yaralı kurtarılan vatandaşlarımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların Ayşe Alemdar (45) ve Yıldız Gündoğdu (33) olduklarının tespit edildiği belirtilerek, hayatını kaybeden diğer vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. HASTANELERE AKIN ETTİLER Kartal'da çöken binanın ardından vatandaşlar yakınlarını bulmak için hastanelere koştu. Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bina içerisinde yakınları bulunanlar ise çevredeki hastanelere koştu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir acil ünitesi, enkazdan çıkan yaralıları tedavi etmek üzere boşaltıldı. Hastanenin acil girişindeki büyük bir kalabalık ise gelen ambulanslar içerisinde yakınlarını aradı.

Yaralılar arasında tanıdıklarını görmeye çalışan vatandaşların üzüntülü bekleyişi sürüyor. ÇÖKME ANI KAMERADA Binanın çökme anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 7 katlı, 14 daireli binanın çöktüğü sırada yoldan geçenlerin panik halde kaçışı yer alıyor. **BİNALİ YILDIRIM OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki bina çökmesine ilişkin, "Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor." dedi. Yıldırım, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle incelemeye başladığını kaydetti. "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor." KURUM VE SOYLU DA OLAY YERİNE GELDİ

Şu an göçük altında kalan vatandaşların hayatlarının söz konusu olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , şunları söyledi: "Bütün Bakanlığımızın ilgili birimleri buradalar, Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmayı yürütüyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımı göçük altından çıkarmak. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimleri olayın tespitlerini yapacaklar ama önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Türk milletinin başı sağ olsun. Geçmiş olsun." "TEK GAYRETİMİZ GÖÇÜK ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZI SALİMEN ÇIKARABİLMEKTİR" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın birer saat arayla olayın gelişimi hakkında basını bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki bütün arkadaşlarımız, hem AFAD olsun Sayın Valimizin başkanlığında, hem Çevre ve Şehircilik birimleri, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte de gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu olaylardan da çıkaracağımız, adım atmamız gereken adımları millet olarak, ülke olarak hep birlikte atmaya çalışacağız. Şu andaki tek gayretimiz ve tek gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir. Hem ailelerine geçmiş olsun diyorum hem ülkemize geçmiş olsun diyorum."

Yıldırım, Soylu, Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enkazda incelemelerde bulunduktan sonra Küçükalioğlu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'na geçerek, burada yıkılan binada yakınları olan vatandaşlarla görüştü. VALİ YERLİKAYA: ÇÖKEN BİNANIN 3 KATI KAÇAK, İSKANI YOK, ATÖLYE DE RUHSATSIZ İİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 18 numaradaki apartmanın saat 16.00 civarında yıkıldığını kaydetti. Bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: "Öncelikle ilçemize, mahallemize, tüm İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Bu enkazın altındaki yaralılarımıza ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde ambulanslarımız 112 acil komutadan, büyükşehirimizden itfaiyelerimiz, arama kurtarma, aynı zamanda AFAD ekiplerimiz buraya geldi. Bir yaralımız daha çıkıyor. Arama kurtarma çalışması çok değerli bir iş. Burada biz komşularımızın, mahallelilerimizin buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda, sıhhatli ortamda, ulaşılabilir bir ortamda olması için bize yardımcı olması lazım. Emniyetimiz, zabıtamız bu alanında arama kurtarma araçlarına ve özellikle ambulansların ulaşması için gayret sarf ediyor. Biz bu vakte kadar devamlı olay yerine gelen hemşehrilerimiz ki, onlar da bizim gibi sizler gibi çok üzülüyor, onlardan yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda polisimize ve zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla tekrar hemşehrilerimden bunu rica ediyorum."

Yerlikaya, havanın kararmasının ardından enkaz bölgesinin aydınlatılacağını dile getirerek, arama ve kurtarma tamamlanıncaya kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti. "Duamız enkaz altında olan kardeşlerimize. İnşallah onları sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bu enkaz altından en kısa zamanda çıkarmak en büyük temennimiz ve duamız" diyen Yerlikaya, gazetecilerin "binanın hasarlı olduğu, bu nedenle çökme yaşandığının söylendiği, binada kaç kişinin bulunduğu" şeklindeki soruları üzerine, şunları kaydetti: "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7, 14 daire olduğu ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu az önce kaymakamımız bana arz etti. Bildiğimiz bilgi bu. Aynı şekilde Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürü'yle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler." "OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR" Patlama iddialarına ilişkin de Yerlikaya, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "İtfaiye dairesi, enkazla ilgili arama kurtarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve bütün mühendisler burada. Olay daha çok sıcak. Şu anda odaklandığımız bir konu var, can. Onları bir an önce oradan almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, enkazın altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin çeşitli rakamların olduğunu ifade ederek, şu anda sayı belirtmesinin doğru olmayacağını, bunu netleştirince kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürü'nün söylediğine göre, binanın zemin katında yer alan tekstil atölyesinin işletme ruhsatı olmadığını belirten Yerlikaya, "Dakikalar, saniyeler bizim için çok önemli. Oradakiler belki bizim sesimizin çoğunu duyuyor. Onlara ulaşmak için gelin bu alanı güvenli, sıhhatli, teknolojiye uygun bir arama kurtarma atmosferi haline getirelim" diye konuştu. Öte yandan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarımızda sessizlik çok önemli. Değerli vatandaşlarımız lütfen olay yerini boşaltalım. Sessizliğe ihtiyacımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimizle birlikte duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz" çağrısında bulundu. KARTAL BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etmişti. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binayla ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, "Kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişi yaşıyor." dedi. CEVİZLİ MUHTARI: PATLAMA YOK, BİNA KENDİ KENDİNE ÇÖKTÜ NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Cevizli Mahallesi Muhtarı Memiş Dikilitaş olayla ilgili bilgi verdi. Binada 24 daire olduğunu söyleyen Dikilitaş, şunları kaydetti: "Binanın altındaki bodrum katında 15-20 çalışanı olan bir tekstil atölyesi var. Tam sağlıklı bilgi alamadık. 24 dairede de oturanlar var. Kaç kişi yaşadığını bilmiyorum. Cevizli-Orhantepe sınır olduğu için kesin bilgimiz yok. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama yok, binanın kendi kendine çöktüğü söyleniyor. Binanın çok eski bina olduğu söyleniyor." Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ ise yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi. Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.