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Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binanın enkazında açıklama yaptı. Soylu, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Sabaha karşı 05.30 sıralarında ise bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’dan 17’ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayma tehlikesi olan binanın çevresinde, görevlilerle incelemeler yaptı, son bilgileri paylaştı. Bakan Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Binanın enkaz çalışmaları sırasında 05.30'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16’dan 17’ye yükseldi.

Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN GECE YARISI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları:

”Son yaptığımız açıklamadan sonra, iki evladımızı daha kaybettik. Verdiğimiz rakam 14 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 14 vatandaşımızı da yaralı olarak kurtardığımızdı, o saatten sonra 2 vatandaşımızı daha, 2 evladımızı daha hayatını kaybettik. Şevval Yıldız ve 1.5 yaşında ki Eylül Dervişoğlu onlar da enkazdan çıkarıldılar. Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beridir takip ediyor ve gözlüyoruz, birazdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Valimle, teknik arkadaşlarımızla hep beraber binanın içerisine girdik, daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir değişim görülmedi ve çalışma şu an tekrar başladı. Biraz daha dengeli ve kısıtlı bir çalışma yapacağız ama şu an için bir farklılık gözlenmiş değil. Elbette ki bu çalışmalarda bütün kurumlar bütün bir koordinasyonla çalışmalarını yürütüyor."

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"1. VE 2. KAT ARASINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

“ 1. ve 2. kat arasındaki çalışmalar iyi gidiyor. Tabi şöyle bir zorluğu var çalışmaların tablalar alınmak istediği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiği zaman dağılarak, kendisini tepeden aşağı bırakıyor. Tek bir zorluk bu ama bunu da arkadaşlarımız büyük bir gayret ile çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun ve büyük bir mücadele sergiliyoruz Allah yardımcımız olur inşallah.”

Bakan Soylu ve beraberinde ki heyet çalışmaları incelemeye devam etti.

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ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi.

Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Alanın boşaltılması için anons da yapıldı. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşları enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırdı. Çalışma bir süre durdurulduktan sonra yeniden başladı.

(DHA/ AA / İHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bir tek binanın enkazı günlerdir kaldırılamıyorsa Allah korusun istanbul depremini düşünemiyorum
bu acıya yürek dayanmaz Allah dayanma gücü versin çok zor
Rabbim sabır versin inşallah
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