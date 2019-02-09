Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Binanın enkazında 35 kişi vardı, 14 yaralı, 21 cansız beden çıkardık. Ancak çalışmalar her ihtimale karşı titizlikle devam ediyor. Enkaz bölgesini temizleyene kadar çalışmalar devam edecek. Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır." dedi.
"BÖLGEDEKİ 10 BİNAYI BOŞALTTIK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:
"Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8390 metrekare iken fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları bina bina vereceğiz. Ruhsatın haricinde katlar mevcut.
Etraftaki 10 binayı boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız numuneler sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Kullanılan beton; C3 - C10 arasında beton kalitesi çıkıyor.
Şu an bu binanın yeniden yapımındaki betonun C30 olması gerekiyor. Ve aldığımız; gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde; deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BAKANLIĞIMIZA BAŞVURUN
Şuradan sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de ilgili bakanlıklarımız hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor."
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