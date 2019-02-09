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Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını bildirdi.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Binanın enkazında 35 kişi vardı, 14 yaralı, 21 cansız beden çıkardık. Ancak çalışmalar her ihtimale karşı titizlikle devam ediyor. Enkaz bölgesini temizleyene kadar çalışmalar devam edecek. Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır." dedi.

"BÖLGEDEKİ 10 BİNAYI BOŞALTTIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:

"Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8390 metrekare iken fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları bina bina vereceğiz. Ruhsatın haricinde katlar mevcut.

Etraftaki 10 binayı boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız numuneler sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Kullanılan beton; C3 - C10 arasında beton kalitesi çıkıyor.
Şu an bu binanın yeniden yapımındaki betonun C30 olması gerekiyor. Ve aldığımız; gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde; deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BAKANLIĞIMIZA BAŞVURUN

Şuradan sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de ilgili bakanlıklarımız hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Binadır DÖKÜLÜR. Binadır YIKILIR. Binadır YANAR. Binadır PATLAR. Ama Binadır RUHSATSIZ ise YIKILIR. Mahkeme (Danıştay Kararı Varsa) YIKILIR. OY Uğruna Yasadışı Binalar YASAL HALE GETİRİLMEZ. Bu Binaları Usulüne Aykırı Olarak Bu Binaları Yapanlar, Bu Binaları Yerel Yönetici Olup ta Görmeyenler, Yasadışı Bu Binalara Elektrik - Su - Doğalgaz - Vb. Bağlayarak Yasa Dışı İşe Ele Atanlar, Yıllardır Kaçak Binaya - Kaçak Binalara Göz Yumanlar. İşte ESERİNİZ. YİYİP Giden Bu Canlar, Vah - Tüh Demeyle Geçiştirilecek mi? Değer mi Çakarlı Araba ile Yaşayacağım Diye USULSÜZLÜKLERE Göz Yummaya?
BAKINIZ KARTALDA BİR BİNAMIZ ÇÖKTÜ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ÇOK ÜZÜLDÜK TÜRKİYE OLARAK; TAMAM.ANCAK SON 20 YILDIR AFGANİSTANDA IRAKTA LİBYADA SURİYEDE VE YEMENDE ÇOK ÇETİN BİR SAVAŞ YAŞATILDI BATI VE ABD TARAFINDAN VE 3 MİLYONUN ÜZERİNDE İNSANLAR ÖLDÜ BİZİM BASIN VE YAYINIMIZ MALESEF HALEN SİYONİZMİN EMRİNDE OLDUĞU İÇİN BASİT HABERLERLE GEÇİŞTİRİLDİ TÜM YAŞANANLAR,NEDEN? MÜSLÜMAN TÜRKİYENİN BU KONUDAN HABERDAR OLAMASI,TÜM TÜRKİYENİN UYANACAĞINDAN VE HALKIYLA TEDBİR ALACAĞINDAN VE ESAS HEDEFLERİNE TÜRKİYE ÜZERİNDE ULAŞAMAYACAKLARINDAN MİLLET UYUTULDU 20 YILDIR.TUZAK ÇOK BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN.
bakan soylu açıkladı bakan soylu açıkladı BAKAN SOYLU AÇIKLADI bakan soylu kaldırım yayın yasağını basın açıklar bu bina neden yıkıldı onu AÇIKLA bakanın işi gücü yok ha bire ölü sayısı arttı diyo BU İNSANLAR NEDEN ÖLDÜ ONU AÇIKLA
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