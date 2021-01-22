Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

Olay, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, denizin kıyısında bulunan elbiseleri ve eşyaları inceledi. Polis ekipleri incelemede Murat K.'ya (41) ait bir kimlik ile intihar notu buldu. Bunun üzerine deniz polisi ve dalgıçlar, denizde arama kurtarma çalışması başlattı.

NOTTA 'SİZİ ÇOK SEVİYORUM' YAZIYORDU

Kıyıda temizlik yapan Şükrü Erdemir "Denizin kıyısında temizlik yaparken elbiseler dikkatimi çekti. Elbiselere baktığım da notu gördüm. Notta ailesine 'Sizi çok seviyorum. Beni affedin' diye not yazmıştı" dedi.

(DHA)

