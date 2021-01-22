HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

22.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

Kartal Sahili'nde iddiaya göre intihar notu bırakan 41 yaşındaki Murat K. denize atladı. Denize atlayan kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, denizin kıyısında bulunan elbiseleri ve eşyaları inceledi. Polis ekipleri incelemede Murat K.'ya (41) ait bir kimlik ile intihar notu buldu. Bunun üzerine deniz polisi ve dalgıçlar, denizde arama kurtarma çalışması başlattı.

NOTTA 'SİZİ ÇOK SEVİYORUM' YAZIYORDU

Kıyıda temizlik yapan Şükrü Erdemir "Denizin kıyısında temizlik yaparken elbiseler dikkatimi çekti. Elbiselere baktığım da notu gördüm. Notta ailesine 'Sizi çok seviyorum. Beni affedin' diye not yazmıştı" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
8 bin depreme neden olan hay kattı yerleşime kapandı8 bin depreme neden olan hay kattı yerleşime kapandı
54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yeri sorgulama 2021)

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

8 bin depreme neden olan Kırkağaç fayının üzeri yerleşime kapandı

8 bin depreme neden olan hay kattı yerleşime kapandı

'Sinop'ta gök taşı düştü' iddiası! Satışa çıkardı

'Sinop'ta gök taşı düştü' iddiası! Satışa çıkardı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2021!

İkramiye 32 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da flaş operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.