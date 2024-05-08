Kartal'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! İş yeri sahibi isyan etti! "5-6 aydır dükkana gelip tehditle haraç istiyorlar"

Kartal'daki olay, 1 Mayıs Çarşamba günü 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinden uzun süredir haraç isteyen saldırganlar, bir süre önce pompalı tüfekle saldırı düzenledikleri iş yerine bu kez uzun namlulu silahla ateş etti. Saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, daha önce dükkana gelen bir kişinin, iş yerini tekmelediği, çalışanlara bir şey fırlattığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca iş yerinin önünden motosiklet ile geçen şüphelilerden birinin elinde silah olduğu görülüyor. Saldırı anında ise dükkanın önünde çay için bir kişinin bacağından yaralandığı ve iş yerine doğru koştuğu görülüyor.

"5-6 AYDIR DÜKKANA GELİP HAKARET VE TEHDİTLE HARAÇ İSTİYORLAR"

İş yerinin sahibi Muhammet Ali Ataş, "Olay, yaklaşık 5-6 aydır sürekli dükkanımıza gelip haraç istemeler, hakaretler, sözlü tacizler, dükkan basmalar, bize silah çekmeler, bazı eşyalar fırlatmalar, küllük gibi mesela. O şekilde başlardı. Bir kaç defa geldiler, haraç istediler. Bizde vermeyeceğimizi dile getirdi. Ondan sonra bu mevzular büyüdü. Gelip dediğim gibi, sürekli hakaretler, tacizler, küfürler. En son geldiğinde silah doğrulttu bize. Şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan bir gün sonra serbest kalındı. Onların elemanlarından birisi yukarıdan pompalı silah sıktı. Yine karakolluk olduk. Mahkemeyi bekliyoruz. Şikayetçiyiz. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Sadece, dükkana gelip sözlü tacizde bulunup bize cam küllük fırlatmışlardı. Ondan önce öyle bir şey yoktu. Biz ekmeğimizle çalışan insanlarız. Kendi cebimizdeki, kursağımıza geçecek parayı da kimseye vermeyi düşünmüyoruz. Kurşunlamaya 3 kişi geldiler. Şu yukarıya tırmandılar. Nasıl çıktılar bilmiyoruz ama biz sıktıktan sonra fark ettik" dedi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





