HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kartal'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! İş yeri sahibi isyan etti! "5-6 aydır dükkana gelip tehditle haraç istiyorlar"

Kartal'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! İş yeri sahibi isyan etti! "5-6 aydır dükkana gelip tehditle haraç istiyorlar"

08.05.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir lokantaya uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırının haraç vermemeleri nedeniyle yapıldığını ifade eden lokanta sahibi Muhammet Ali Ataş, "Bir kaç defa geldiler, haraç istediler. Bizde vermeyeceğimizi dile getirdik. 5-6 aydır dükkan basmalar, hakaretler silah çekmeler, eşya fırlatmalar yaşanıyor. Şikayetçi olduktan bir gün sonra serbest kaldılar. Kurşunlamaya 3 kişi geldiler, pompalı silahla ateş ettiler" dedi.

Kartal'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! İş yeri sahibi isyan etti! "5-6 aydır dükkana gelip tehditle haraç istiyorlar"

Kartal'daki olay, 1 Mayıs Çarşamba günü 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinden uzun süredir haraç isteyen saldırganlar, bir süre önce pompalı tüfekle saldırı düzenledikleri iş yerine bu kez uzun namlulu silahla ateş etti. Saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.

mot3

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, daha önce dükkana gelen bir kişinin, iş yerini tekmelediği, çalışanlara bir şey fırlattığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca iş yerinin önünden motosiklet ile geçen şüphelilerden birinin elinde silah olduğu görülüyor. Saldırı anında ise dükkanın önünde çay için bir kişinin bacağından yaralandığı ve iş yerine doğru koştuğu görülüyor.

ISTANBUL-KARTALDA-HARAC-VERMEYEN-IS-YER_51099 (3)

"5-6 AYDIR DÜKKANA GELİP HAKARET VE TEHDİTLE HARAÇ İSTİYORLAR"

İş yerinin sahibi Muhammet Ali Ataş, "Olay, yaklaşık 5-6 aydır sürekli dükkanımıza gelip haraç istemeler, hakaretler, sözlü tacizler, dükkan basmalar, bize silah çekmeler, bazı eşyalar fırlatmalar, küllük gibi mesela. O şekilde başlardı. Bir kaç defa geldiler, haraç istediler. Bizde vermeyeceğimizi dile getirdi. Ondan sonra bu mevzular büyüdü. Gelip dediğim gibi, sürekli hakaretler, tacizler, küfürler. En son geldiğinde silah doğrulttu bize. Şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan bir gün sonra serbest kalındı. Onların elemanlarından birisi yukarıdan pompalı silah sıktı. Yine karakolluk olduk. Mahkemeyi bekliyoruz. Şikayetçiyiz. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Sadece, dükkana gelip sözlü tacizde bulunup bize cam küllük fırlatmışlardı. Ondan önce öyle bir şey yoktu. Biz ekmeğimizle çalışan insanlarız. Kendi cebimizdeki, kursağımıza geçecek parayı da kimseye vermeyi düşünmüyoruz. Kurşunlamaya 3 kişi geldiler. Şu yukarıya tırmandılar. Nasıl çıktılar bilmiyoruz ama biz sıktıktan sonra fark ettik" dedi. (DHA)
ISTANBUL-KARTALDA-HARAC-VERMEYEN-IS-YER_51099 (5)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."
O ülkede F-16 savaş uçağı düştü! O ülkede F-16 savaş uçağı düştü!
Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezasıDown sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası
Anahtar Kelimeler:
Kartal haraç
En Çok Okunan Haberler
Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar

Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar

Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat şoku! Emsal niteliğinde karar

Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat şoku! Emsal niteliğinde karar

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

"En yıkıcı olay" O ülkedeki felakette ölü sayısı 100'ü geçti, çok sayıda kişi kayıp

"En yıkıcı olay" O ülkedeki felakette ölü sayısı 100'ü geçti, çok sayıda kişi kayıp

''Bu sezon da şampiyon olacağız''

''Bu sezon da şampiyon olacağız''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.