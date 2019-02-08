Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi. Bakan Soylu, enkazdan 15 yaşında bir başka kişinin kurtarıldığını duyurdu. Enkazdan 5 kişinin sesinin geldiği de gelen bilgiler arasında.

Ayrıntılar gelecek...

