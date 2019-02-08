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Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Öte yandan Bakan Soylu, enkazdan 16 yaşındaki bir başka kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi. Bakan Soylu, enkazdan 15 yaşında bir başka kişinin kurtarıldığını duyurdu. Enkazdan 5 kişinin sesinin geldiği de gelen bilgiler arasında.

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Ayrıntılar gelecek...

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