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  4. Kartal'da köpek gezdirme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Kartal'da köpek gezdirme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı

12.12.2020 07:09 | Son Güncelleme:
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Kartal'da köpek gezdirme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Kartal'da iddiaya göre gündüz saatlerinde mahallede köpek gezdiren 2 kişi ile bir dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, gece saatlerinde ellerinde silahlarla geri dönen 2 saldırgan, iş yerinde oturan 3 kişiye mermi yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'taki oto yedek parçası satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz mahallede köpek gezdiren Mustafa B. ve Ümit K. ile esnaf Adem Ö. arasında köpek gezdirme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Gece saatlerinde ellerinde silahlarla iş yerine dönen Ümit K. ve Mustafa B., komşuları Serhat K., ve Uğur A. ile birlikte oturan Adem Ö.'ye ateş etmeye başladı. Önce dükkanın içinde rastgele ateş eden saldırganlar daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Saldırganlar olay sonrası taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Serhat K., Uğur A. ve Adem Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda ağır yaralanan Serhat K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YARALANDI, BİRİSİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası taksiyle kaçan zanlılardan Ümit K.'nın da seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı öğrenildi. Kendi imkanları ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenilen Ümit K., burada tedaviye alındı. Diğer saldırgan Mustafa B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş saldırıyla ilgili, "Silah sesi ile birlikte pencereyi açtık. Pencereyi açtığımızda dükkanın içinden 2 kişi dışarı çıktı. 8,10 metre kadar dışarı geldiler. Daha sonra tekrar silahını yöneltti dükkana doğru. Koştu ve dükkanın içine doğru 5, 6 kez daha ateş etti, biz bağırdık. Ardından ticari taksiye doğru koştuklarını söylüyor arkadaşlar. Oradan taksiye binip kaçtılar. Gidenlerden biri de vurulmuştu, sekerek gidiyordu" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırının yaşandığı iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Kayıt cihazını incelemek üzere söken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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