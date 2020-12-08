Kartal'da kuryelerin korkunç kazası böyle görüntülendi

Kaza pazar günü öğle saatlerinde Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve araç trafiğine kapalı caddede farklı restoranda çalışan 2 motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet devrilirken, sürücüler de savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı iki sürücü de çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında ezikler ve kırıklar bulunan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde araç trafiğine kapalı caddede iki motosikletli kurye çarpışarak motosikletten düşüyor, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koşuyor.

(DHA)

