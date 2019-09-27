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Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da çocuklarını gönderdikleri özel okulda, öğretmenlerin verilmeyen maaşları nedeniyle istifa ettiğini, derslerin boş geçtiğini iddia eden yaklaşık 50 veli okul önünde bir araya gelerek, okul yönetiminden çözüm istedi.

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Veliler, verilen sözlerin tutulmadığını, bir an evel soruna çözüm bulunması gerektiğini söylediler. Velilerin okul önüne gelmelerinin ardından okul yönetiminden bir yetkili, bina dışına çıkarak açıklama yaptı.

Sorunların çözüm aşamasında olduğunu belirten yetkili, "Lütfen sizden rica ediyorum. Burada yaptığımız her şey öğretmenlerimizi, eğitimlerimizi ve çocuklarımızı etkileyecek. Bu konuda bir şeyimiz varsa, içeride velilerimizle de toplantı yaptık, konuştuk.

Maaşsa çözülüyor, hiçbir sorunumuz yok. Sadece içeride 25 günlük alacakları var öğretmenlerimizin. Ben de dâhil. Onu da ödeyecekler.

Olayın bu kısmı bu. Dolayısıyla dimdik ayaktayız. Öğrenci, öğretmen, veli ilişkisiyle bu süreci yöneteceğiz.” dedi.

VELİ FERZAN YÜCE: 3 ÖĞRETMENİN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK

Bir kızı sekizinci sınıfta diğer kızı yedinci sınıfta okuyan öğrenci velisi Ferzan Yuca , “Rezalet ortada. Sekizinci sınıfta sınav senesindeyiz. Yazın bu söylentiler çıktığı zaman geldik, konuştuk okul yetkilileriyle.

Söz verdiler. 'YGS kadrosu aynen devam edecek' dediler. Dün akşam Whatsapp’tan 3 tane öğretmenimizin gittiğini öğreniyoruz. Bugün soruyorum, öğretmenlerle 1 Eylül’de sözleşme yapılıyor, 'bundan sonrası öğretmenin vicdanı' diyorlar.

'Bir aylık maaşı içeride olduğu için gitti' diyorlar. Hiçbir ticari kurumda bir kişi, bir aylık maaşı içeride diye çıkıp gitmez. Bana lütfen çocuğumun geleceği ile ilgili bilgi versinler.” Şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUMUN PSKOLOJİSİ BOZULDU

Velilerden Gönül Molhan ise “Fizik öğretmenimiz derse girmedi. Çocuğum 'Ben fizik öğrenmeden mi üniversite sınavına gireceğim' diyor. İngilizce öğretmenleri yok. Bu neden? Hepsi tek tek gidecekler.

Çocuğum endişe ediyor. Psikolojisi bozuldu. Evde ödev yapmak istemiyor. Anne bizde etüt olmayacak mı diyor. Etütler yok. Çünkü öğretmenler yapmasın zaten. Etkilenmesini istemiyorum çocuğumun.”dedi. Çocuğunun 3 sene sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen veli, “ Çok kötü bir durum. Benim derdim öğretmenlerimizin maaşının ödenmemesi.

Tek tek öğretmenlerimizin gitmesini istemiyorum. Neden müdür bey gitti? Maaşını alamadığı için.” diye konuştu.

'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ' DEMİŞLERDİ

Sene başında çocuklarını peşin ödemeler yaparak okula kaydettirdiğini söyleyen Murat Dinçer, “Geçen yıldan beri gelen bir süreç var. Kendileriyle görüşmelerimizden edindiğimiz bilgilere göre öğretmenlerimiz, 3-4 aydır maaş alamadıklarını ve sıkıntılarının olduğunu söylediler. Sezon başında okul müdürü ile konuştuğumuzda bunların geçici olacağını, halledileceğini eğitime devam edileceğini, işimizin başındayız diye bilgi verdiler. Biz de çocuklarımızı devam ettirdik. Ama gelinen süreç şu, dün itibariyle okul müdürü istifa etti.

Öğretmenler görevinden istifa ediyor. Şu anda çocukların derslerine öğretmenler girmiyor. İki tane yabancı dil öğretmeni aynı anda istifa etti. Burada bir finans sıkıntısı var. 3 aydır şirket genel merkezini arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz öğrenmek için. Ama hiçbir yetkiliye ulaşamıyorsunuz.” dedi.

Kaynak: DHA

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