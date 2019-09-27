Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Veliler, verilen sözlerin tutulmadığını, bir an evel soruna çözüm bulunması gerektiğini söylediler. Velilerin okul önüne gelmelerinin ardından okul yönetiminden bir yetkili, bina dışına çıkarak açıklama yaptı.

Sorunların çözüm aşamasında olduğunu belirten yetkili, "Lütfen sizden rica ediyorum. Burada yaptığımız her şey öğretmenlerimizi, eğitimlerimizi ve çocuklarımızı etkileyecek. Bu konuda bir şeyimiz varsa, içeride velilerimizle de toplantı yaptık, konuştuk.

Maaşsa çözülüyor, hiçbir sorunumuz yok. Sadece içeride 25 günlük alacakları var öğretmenlerimizin. Ben de dâhil. Onu da ödeyecekler.

Olayın bu kısmı bu. Dolayısıyla dimdik ayaktayız. Öğrenci, öğretmen, veli ilişkisiyle bu süreci yöneteceğiz.” dedi.

VELİ FERZAN YÜCE: 3 ÖĞRETMENİN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK



Bir kızı sekizinci sınıfta diğer kızı yedinci sınıfta okuyan öğrenci velisi Ferzan Yuca , “Rezalet ortada. Sekizinci sınıfta sınav senesindeyiz. Yazın bu söylentiler çıktığı zaman geldik, konuştuk okul yetkilileriyle.

Söz verdiler. 'YGS kadrosu aynen devam edecek' dediler. Dün akşam Whatsapp’tan 3 tane öğretmenimizin gittiğini öğreniyoruz. Bugün soruyorum, öğretmenlerle 1 Eylül’de sözleşme yapılıyor, 'bundan sonrası öğretmenin vicdanı' diyorlar.