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Kartal'da ormanlık alandaki ahşap baraka alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 01:29 | Son Güncelleme

Kartal'da ormanlık alanda bulunan 6 kişilik bir ailenin yaşadığı ahşap baraka alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin büyük çabası ile yangın kontrol altına alındı. Ahşap baraka yangında kullanılmaz hale geldi.

Kartal'da ormanlık alandaki ahşap baraka alev alev yandı

Kartal Çarşı Mahallesi Tarihi Ayazma Caddesi üzerindeki ormanlık alanda bulunan ahşap bir barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Altı kişilik bir ailenin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm barakayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabası ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Öte yandan, barakada yaşayan aileden bir kadın da yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan kadını komşuları sakinleştirdi. (DHA)

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