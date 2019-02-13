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Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine devam edildi.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, yıkım çalışmalarına ara verildi.

Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor

Saat 08.50'de başlayan yıkım çalışmaları akşam 18.00'da sona erdi.
Yıkımın büyük bir bölümü tamamlanan apartmanda çarşamba günü çalışmalara devam edilecek.
Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün akşam ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.
Binanın yıkımı esnasında oluşan yoğun toz için itfaiye ekipleri enkazda sulama çalışmaları yürütüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kartal riskli bina yıkım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AHHH AH AH AH...TEEE 2009 DA İSTANBULAD BİR DEPREM OLURSA 5 MİLYON KİŞİ ÖLECEK DEDİK.2012 YILINDA HEMEN KENTLERDEN SORUMLU BAKANLIK AÇILMALI DEDİK. VE ŞEHİRDEKİ ESKİ BİNALAR HEMEN YIKILMALI DEDİK DEĞİLMİ? BİNALİ BEYDE ULAŞTIRMA BAKANIMIZDI O ZAMAN. 18 BÜYÜK STRATEJİK PROJEMİ(((TÜRKİYENİN KANKINMA STRATEJİLERİ BAŞLIKLI)))MASONLAR OYUNCAK ETTİRDİLER SAYIN ERDOĞANA O ZAMAN.AHHHH AH....ŞİMDİDE KÖPEKLERİ ETRAFIMI SARDI VAY BEEEEE....100 BÜYÜK PROJEM VAR AJANDAMDA TÜRKİYE İÇİN.BU KEZ SALK YOK DİKKAT KARŞILARINDA....İMZA OZAYDİN65...NOT KÖPEKLERİNİ HEMEN ÇEKSİNLER ETRAFIMDAN.
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