Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor

Yıkımın büyük bir bölümü tamamlanan apartmanda çarşamba günü çalışmalara devam edilecek.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün akşam ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.