Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

Beyanı alınan mağdur-müşteki Mert Aydın, binanın çöktüğü gün evde olduğunu belirterek, "Normalde ben dershaneye gidiyordum. O gün hasta olduğum için dershaneye gidememiştim. Saat 15.30'da uyandım. Mutfağa gidip yemek yedim. Bir anda bina çökmeye başladı. Enkaz altında kaldım ve 45 saat sonra kurtarıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Birçok ameliyat geçirdim. Şu an halen hastanede ameliyat yaralarımın geçmesini bekliyorum. Hastane tedavim devam ediyor. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır'ın gelmediği duruşmada, 21 mağdur-müşteki de hazır bulundu.

Mağdur-müşteki Nazan Tekgöz de, "Olay günü evde eşimin halasıyla oturuyordum. Birden bire güm diye bir ses geldi. Bina çöktü. Benim ayağıma kolon düştü. 5 saat sonra çıkarıldım. Hastaneye götürüldüm. 5,5 yaşındaki küçük kızım Azra Havva Tekgöz de enkazdan 19 saat sonra çıkarılabildi. Kızımın halen tedavisi devam ediyor ve yürüyemiyor. Bina çökmeden İki gün önce güm diye bir ses duymuştum. Dışarıdan bir patlama olmuştur diye düşünmüştüm." şeklinde konuştu.

'BİRİNCİ DERECEDEN 9 AKRABAMI KAYBETTİM'

Müşteki Yılmaz Alemdar da çöken binada oturmadığını anlatarak, "Binada birinci dereceden 9 akrabamı kaybettim. Biz 1996 yılında 7 katlı iken Hikmet Yeşilyurt'tan daireyi satın almıştık. 1999 depreminden sonra güçlendirme yapılmıştı. Dolayısıyla bu binanın daha sağlam olduğunu düşünüyorduk. Sanıklardan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Müşteki Meltem Dervişoğlu da binanın yıkıldığı gün işte olduğunu ifade ederek, "Teyzem aradı ve binanın çöktüğünü söyledi. Evde kızım Eylül Dervişoğlu, annem Sündüz Aydın ve erkek kardeşlerim vardı. Annem bina yıkılmadan önce dışarı çıkmış.