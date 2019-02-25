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Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra Ali Alemdar, yaralı halde kurtarılmıştı. Yaşlı adamın kurtarılma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kartal’da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı.75 yaşındaki Ali Alemdar'ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde enkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor.

KURTARMA EKİPLERİNE İLK SÖZLERİ

Görüntülerde ayrıca yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerine “Evde başkaları da vardı. Ben uyuyordum. Çocuk da vardı hepimiz 4 kişiydik. Ondan sonra bir patlama oldu” dediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kartal çöken bina Alemdar ailesi

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