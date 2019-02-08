Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47'nci saatteyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD'ın yönlendirmesiyle itfaiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da sağ çıkarabildik" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu Kartal'da çöken binaya ilişkin son bilgileri verdi.
Soylu şunları söyledi:
"Dün akşam saat 11.00'de kayıp sayımız 11'di. O saatten sonra 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağ kurtulamadılar. Hafif yağmurun herhangi bir yavaşlatıcı engeli söz konusu değil. 14 yaralımızın durumu iyi. Göçük altında kalanları sağ salim şekilde çıkarmayı umut ediyoruz."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, da "Bakanlığımızla koordineli şekilde tüm ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
EKİPLER BİR GENCE ULAŞTI
Kartal'da enkaz altından 16 yaşında bir genç çıkarıldı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir gence ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altından çıkarılan yaralının 16 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Yaralı hastaneye sevk edildi.
Enkaza alanında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genç bir çocuğumuzu çıkardılar Ses geldi onun üzerine ekipler müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. 16 yaşında bir erkek." dedi.
KURTARILAN GENCİN İSMİ BELLİ OLDU
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
ŞEYMA KAMBUR'UN SESİ DUYULDU
Kartal’da çöken binanın enkazında Şeyma Kambur’un sesi duyuldu. Sesin duyulmasının ardından kadını kurtarmak için çalışmalar hızlandırıldı. Şeyma’nın yakınları umut içinde kurtarılmasını bekliyor.
Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından Şeyma Kambur’un sesinin duyulduğu öğrenildi. Kambur’un göçük altından seslenmesinin ardından arama kurtarma ekipleri kadını kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şeyma’nın enkaz altından seslendiğini öğrenen yakınları sevinç gözyaşları dökerken, arama kurtarma çalışmalarını umutla takip ediyorlar.
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