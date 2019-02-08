Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra kurtarıldı

45 saat sonra betonun altından kurtarılan çocuk, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar...
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