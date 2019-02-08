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Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra sevindiren haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Kartal'da çöken binadaki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin sesinin duyulduğu bilgisinin gelmesi üzerine o bölgede araştırmalarını yoğunlaştırırken, 45 saat sonra gelen sevindirici bir haber acılı yakınların umutlarını artırdı. Çöken binadan 16 yaşındaki bir erkek çocuk kurtarıldı.

45 saat sonra betonun altından kurtarılan çocuk, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar...

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı. Çocuk Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi.
16 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
16 yaşındaki çocuğun kimliği Süleyman Soylu tarafından cuma namazından sonra açıklanacak.
İşte kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
Kartal bina Kaza

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