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Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınlarının olay yerinde bekleyişleri de sürüyor.

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor.

İtfaiye ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

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Kaynak: DHA

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Fahrettin Altun Kartal

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