HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kartal'daki vahşette yeni gelişme | İki genç kadın ölü bulunmuştu! Savcılık yazısındaki detay kan dondurdu: Banyoya götürüp...

Kartal'daki vahşette yeni gelişme | İki genç kadın ölü bulunmuştu! Savcılık yazısındaki detay kan dondurdu: Banyoya götürüp...

13.01.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kartal ilçesinde eski kız arkadaşı Dilara Gültay ile Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan savcılığın sevk yazısında olay anı anlatıldı. Cinayet zanlısı Payam ise hakimlikteki sorguda kan donduran ifadeler kullandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Kartal'daki vahşette yeni gelişme | İki genç kadın ölü bulunmuştu! Savcılık yazısındaki detay kan dondurdu: Banyoya götürüp...

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz pazartesi günü bir evde 2 genç kız ölü bulunmuş, intihar girişiminde bulunan bir erkek ise hastaneye kaldırılmıştı. İki genç kızın ölümüyle ilgili tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Payam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü 4 katlı binanın birinci katındaki dairede Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in cansız bedeni bulundu. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa Payam ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi bittikten sonra gözaltına alınan Mustafa Payam, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kızı öldürülen acılı baba kahreden detayı açıklayıp isyan etti Kızı öldürülen acılı baba kahreden detayı açıklayıp isyan etti

GV

İKİ KADINI DA FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ

Savcılığın sevk yazısında olay şöyle anlatıldı: Şüpheli Mustafa Payam kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Dilara Gültay'ı olay tarihinde evine çağırdı. Dilara Gültay'ın kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Dilara Gültay'ı darbederek banyoya götürdü ve küvete sokup lastik ile boğdu. Ardından Dilara Gültay'ın arkadaşı Cansu Demirel eve geldi. Şüpheli bu sırada eline geçirdiği bıçakla Cansu Demirel'e birçok kez saldırarak öldürdü. Savcılık, Mustafa Payam'ı iki kez 'Kasten Kadına Karşı Öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Evde ölü bulundular! Fare zehri, şırınga, şizofreni ilaçları... Evde ölü bulundular! Fare zehri, şırınga, şizofreni ilaçları...

SORGUSUNDAKİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Mustafa Payam, Dilara Gültay'ın kendisini aldattığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir zaman Cansu adlı arkadaşı ile tatile gitmiş. Orada uyuşturucu kullanmış başka erkeklerle ilişkiye girmiş, bunu öğrendim. Cansu ile birlikte olduğu sürece benimle hep arası açık oluyordu. Olay günü de Dilara benim evime geldi. Birlikte alkol aldık. Aramızda beni aldatması sebebiyle tartışma başladı. Tartışma sırasında Dilara'yı dövüp dövmediğimi tam hatırlamıyorum. Sonra Dilara uyumaya başladı. Sonrasında kapı çaldı, Cansu geldi. Cansu'yu diğer odaya aldım. Cansu'ya Dilara'nın beni aldattığını söyledim.

"ELİMDEN KAN AKTIĞINI HİSSETTİM"

Cansu ile bu konuyu konuştum. İlk başta inkar etti, ben sinirlenip bağırmaya başlayınca korkmuş olacak ki her şeyi anlattı. Dilara'nın beni birçok kişi ile aldattığını söyledi. Sonra Cansu da odada yerde uyumaya başladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım sadece Cansu'nun ve Dilara'nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim. Banyoya gittim. Elimde kan olduğunu gördüm. Yine pek hatırlamamakla birlikte bileklerimi kestiğimi ve uyumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Sonrasında uyuyamadım dışarı çıktım bir taksiye bindim ve köprüye gittim. Orada intihar etmeyi düşünüyordum. Polis vardı beni geri çevirdi. Sonra tekrar eve döndüm. Tekrar Cansu ve Dilara'nın uyuduğunu gördüm. Bu kez bileklerimi daha derin kestim, uyumaya çalıştım. Uyuyamayınca kalktım ambulansı aradım. Dilara yatak odasında uyuyordu. Daha önce de bir kez intihar girişimim olmuştu. Ben eve gidebilecek miyim?" (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti!Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti!
Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldiÖzgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi
2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kartal

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklaması

İYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.