Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimleri hizmete alınan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bölümlerinin de taşınmasına başlandı.

Mart ayı itibarıyla idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmete başlanılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda harekete geçildi.

Buna göre, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci ilk olarak Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinin aktarımıyla başladı.

Belirlenen iş akış planına göre gerçekleşecek olan taşınma, sabah saatlerinde ilk olarak tıbbi malzeme ve ekipmanların yeni binaya götürülmesiyle başlarken, süreç, hastaların ambulanslarla periyodik olarak yeni binaya aktarılmasıyla devam edecek.