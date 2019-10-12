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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği İSMEP kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimlerinin de hizmete alındığı hastanenin diğer birimlerinin de taşınmasına başlandı - Taşınma işlemlerine ilk olarak Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde başlanılan hastanenin 12 gün içinde tam kapasiteyle yeni binasında hizmet vermesi planlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimleri hizmete alınan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bölümlerinin de taşınmasına başlandı.

Mart ayı itibarıyla idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmete başlanılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda harekete geçildi.

Buna göre, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci ilk olarak Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinin aktarımıyla başladı.

Belirlenen iş akış planına göre gerçekleşecek olan taşınma, sabah saatlerinde ilk olarak tıbbi malzeme ve ekipmanların yeni binaya götürülmesiyle başlarken, süreç, hastaların ambulanslarla periyodik olarak yeni binaya aktarılmasıyla devam edecek.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanenin yeni binasına taşınma işleminin başladığını ve yaklaşık 12 gün içerisinde sürecin tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Demirhan, "Allah'tan dileğimiz, kimsenin herhangi bir şekilde yaralanmadan, herhangi bir problem olmadan yeni binaya taşınmayı temin etmek." diyerek, sağlık hizmetinin taşınma sürecinde aksamadan devam edeceğini vurguladı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasında, 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunulacak.

Ayrıca, taşınma sürecinde acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti aksamadan devam edecek. Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde bugün 20.00'ye kadar, Erişkin Acil Servisi'nde ise 14 Ekim Pazartesi saat 08.00'den 15 Ekim Salı saat 08.00'e kadar hizmet verilemeyecek.

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