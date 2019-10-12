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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binasına taşınma işlemleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Kartal Dr.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, tam kapasiteyle faaliyet göstermesi için yeni binasına taşınma işlemleri başladı. Yaklaşık 12 gün sürecek taşınma işlemlerinde bazı hastalar ambulanslar ile yeni hastane binasına götürülüyor.
Mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari birimleri ve bazı poliklinikleri hizmet vermeye başlamıştı. Hastanenin tam kapasite ile çalışması için, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan planlama doğrultusunda hastanenin yeni binasına taşınma işlemleri bu sabah itibariyle başladı. Yaklaşık 12 gün sürecek taşınma işlemlerinde hastanenin acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimleri yeni hastane binasına taşınıyor. Yataklarında tedavi gören hastalar ambulans ile yeni binaya taşınırken, hastanede kullanılan malzemeler paketlenerek kamyonlarla taşınıyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Taşınma sürecinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün çok büyük destekleri var. Şu anda 13 ambulans da burada, hastaları periyodik olarak yeni binamıza taşıyacağız. Ameliyathaneler, malzeme taşınması, yoğun bakım taşınması, bunların hepsi iş akış planıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 12 gün içerisinde komple yeni binaya taşınmış olacağız” dedi.

Hastanenin Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil servisi ve ilgili birimlerinde taşınma sebebiyle Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verilemeyecek. Erişkin Acil servisinde ise 14 Ekim Pazartesi saat 08.00’dan 15 Ekim Salı saat 08.00’a kadar hizmet verilemeyecek.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bugüne kadar kullanılan binası ile taşınmaya başlanan yeni binası drone ile havadan görüntülendi.

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