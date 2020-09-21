Kartal Gölü ve karaçam ormanını gören hayran kalıyor

Beyağaç ilçesinin güneyinde 2 bin 295 rakımlı Çiçekbaba Dağı'nın kuzeye bakan yamacında buzul vadisinde oluşmuş moren set gölü ile çevresi, biyoçeşitliliği ile dikkati çekiyor.

Aralarında 1300 yıllık anıt ağaç niteliği gösteren fertlerin olduğu, ortalama 750-800 yaşındaki karaçam ormanı ile Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilen Kartal Gölü ve çevresi, nadir orman ekosistemine sahip.

Doğal güzelliğin bozulmadan korunmasının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için koruma altına alınan, Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanının bulunduğu 1903 rakımlı Kartal Gölü ve çevresindeki 1500 hektar alan, zengin bitki florası ile ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

"BÖLGEYİ TURİZMLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tarım ve hayvancılığa dayalı yaşamın sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların refah seviyesini artırmak adına bölgeyi turizmle buluşturmak istediklerini anlatan Akçay, şunları söyledi:

"Beyağaç'ımızın doğal güzellikleri, saymakla bitiremeyeceğimiz derecede çok. Beyağaç ile Köyceğiz arası yaklaşık 50 kilometre. Bu yolun Beyağaç sınırları içerisindeki kısmını geçtiğimiz yıllarda tamamladık. Mülkiyeti belediyemize ait, bu yol üzerinde değişik rakımlarda değişik özellikleri olan yaylalar var. Yaklaşık 1000 rakımındaki Yumaklı Yaylası, biraz ileride 1300 rakımlarında Karagöl Yaylamız var. Daha ileride 1450 rakımında Topuklu Yaylamız var, suyuyla, yayla özelliğiyle bu bölgenin en güzel yaylalarından biri. Burada belediyemizin de yapmış olduğu birtakım tesisleşmeler var, bungalov evler var. Oraya özellikle sahil kesimindeki, Muğla kesimindeki insanlar daha ziyade yoğun bir şekilde geliyorlar."