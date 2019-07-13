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Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kentteki orman gözetleme kulelerinden çevre illerdeki ormanların gözetlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kentteki orman gözetleme kulelerinden çevre illerdeki ormanların gözetlendiğini söyledi. Kulede yaşayan Namık ve Havva Temiz çifti, yaz mevsiminde kuleye çıkarak 7 gün 24 saat görev yapıyor.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yer alan 2 bin rakımlı Tırıl dağından orman yangınları gözetleniyor. Zorlu dağ yolları aşılarak ulaşılan Tırıl tepesinden Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevredeki illerin orman yapısının da gözetlendiği, olası yangın ve duman görüldüğünde bilgi verildiğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kente hakim tepelerdeki kulelerden 870 bin ormanlık alanın gözetlendiğini belirtti.

‘Yangın ihbarlarına 13 dakikada ulaşıyoruz’
Yangın ihbarlarına varış süresinin 15 dakikadan 13 dakikaya indiğini kaydeden Altındaş, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz kuşağındaki göre önemli konumda yer aldığını söyledi.
Altındaş, “Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tırıl Yangın Gözetleme Kulesindeyiz. Bölge müdürlüğümüzün sorumluluk sahasını içerisinde 870 bin hektar orman bulunmaktadır. Bunların içerisinde Antakya, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş bulunmaktadır. Bu 870 bin ormanlık alanımızı gözetleme kulelerimizle gözetliyoruz. Malum bu kulemiz sadece Kahramanmaraş’a hitap etmiyor, Adana gibi, çevredeki yakın bölge müdürlüklerimize de hitap ediyor. Ekiplerimiz en ufak bir duman gördüklerinde telsiz sitemiyle yer ekibine haber ediyorlar. Onlarda anında müdahale ediyor. Türkiye orman yangınları ile mücadele ve ormanlık alanlar içerisinde Akdeniz kuşağındaki Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin lideri konumunda. Orman yangınlarına varışımızı bakanımızın göreve gelmeden 15 dakikaydı, bakanımızın gayretleriyle 13 dakikaya indi. Eskiden kulelerimizin büyük çoğunluğunda eşli, aileli kalınıyordu ama maalesef bayanların erken emekli olmasından dolayı tek ve ya iki erkek kalıyor. Ancak bu kulemizde hala karı-koca kalıyor, bu bizim açımızdan ve onların açısından da verimli oluyor” diye konuştu.

‘Kuleye 1979 yılında çıktım’
Kahramanmaraş’ın andırın ilçesinde yaşayan orman gözetleme memuru Namık Temiz (63) ise eşiyle birlikte yaz mevsiminin 5 ayında kulede yaşadığını söyledi. Temiz, “Ben 1979’dan buyana gözetleme kulesinde haberleşme memuru olarak görev yapmaktayım. Yaz mevsimi geldiğinde eşimle birlikte kuleye çıkar 5 ay ormanı gözetleriz. Burada eşimle birlikte gece gündüz, 24 saat ormanda çıkabilecek yangınları gözetliyoruz. Gördüğümüz bir dumanı aniden ekimize bildiririz” dedi.

‘Kulede 7 çocuk büyüttüm’
Eşiyle birlikte gözetleme kulesinde orman yangınlarını kontrol eden Havva Temiz (60), “Burada durmak ve çalışmak zor oluyor. Benim 7 çocuğum var hepsini kulede büyüttüm. Çocuklardan bazısı okudu, bazısı da okuyamadı ama bu güne kadar zorluklarla getirdik. Burada da etrafı gözetliyoruz. Sabah kalktığımızda kahvaltımızı yaptıktan sonra gözetlememizi yapıyoruz” diye konuştu.

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor

Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
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