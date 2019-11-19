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Kartal Kaymakamlığı’ndan, iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

Kartal’da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.Kartal Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamada, “Bugün saat 05.45’te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki altı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H.

Kartal’da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.
Kartal Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamada, “Bugün saat 05.45’te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki altı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesine sevk edilmiştir.
Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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