Kartal, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın açılışı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı

Kartal Belediyesi, Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahallenin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen “Kartal Komşuluk ve Dayanışma Meydanı”nın ilk etabı için büyük bir açılış organize etti. Meydan ve park bölümünün vatandaşların kullanımına sunulduğu projenin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, CHP ve İYİ Parti İl-İlçe Teşkilatı ile Kartallı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, çocuk tiyatroları, yetişkin atölyeleri, çocuk atölyeleri, bahçe satrancı, pandomim, illüzyon gösterisi, halk oyunları ve sinema gösterimlerinin de yer aldığı açılışa her yaştan vatandaş akın etti. Açılış töreninde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Hülya Polat da seslendirdiği şarkılarla Kartallılara, coşkulu bir kutlama yaşattı. Saat 13.00’da başlayan etkinliklerin ardından, saat 15.00’da da meydanın resmi açılışı yapıldı.

“Komşulukta buluşalım, dayanışmada buluşalım”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin ardından, kalabalığa seslenen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “Komşulukta buluşalım, dayanışmada buluşalım, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nda buluşalım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıymetli komşularım, Sayın Genel Başkanım, Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, hepiniz bugün Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın açılışına hoş geldiniz. İçinizden biri olarak, buraya hizmet etmek ve bu parkın açılışını görmek ve bu açılışta imzamızın olduğunu hissetmek bambaşka bir duygu. Göreve geldiğimiz ilk günden beri siz değerli komşularımızla yan yana olduğumuz için, Kartal’daki hayatı birlikte güzelleştirdiğimiz için çok mutluyum. Kartal’ımızın sokaklarını gezerken yüzlerinizdeki tebessümü gördüğüm zaman hem mutlu hem gururlu oluyorum. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümüne birkaç gün kala kentimize değer katacak bu güzel kent meydanının açılışını sizlerle birlikte yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Toplumlarda birlik ve beraberlik sağlandığında refah ve kalkınma beraberinde gelir. Biz bunun örneğini yaklaşık bir asır önce tecrübe etmiş bir halkın evlatlarıyız. Hepimiz iyi olmadan hiçbirimiz iyi olamayız, bu nedenle Kartal’da birlik ve beraberliğimizin güçlendirmeyi çok önemsiyor, komşuluk ve dayanışmayı diğer her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu değerlerimizi yaşatmak için de bir araya gelebileceğimiz mekânlara ve alanlara ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. 5 ay gibi kısa bir sürede 11 bin metrekarelik bu güzel meydanı ve parkı tamamlayarak sizlerin hizmetine sunmaktan dolayı oldukça gururluyuz. Ama şunu belirtmeliyiz ki bu daha başlangıç. Önümüzdeki süreçte ilçemizin her bir mahallesinde pek çok projeyi hep birlikte hizmete açacağız. Kartal’ımızı el ele güzelleştireceğiz. Bugün burada sadece bir meydanın açılışını yapmıyoruz, aslında bugün burada yüzlerce etkinliği hizmete açıyoruz. Biz bugün dostluğa, paylaşıma, komşuların hoş sohbetine ev sahipliği yapacak yeni bir buluşma alanı açıyoruz. Biz bugün, yavrularımızın güven içerisinde oyun oynayabileceği eğlence ve mutluluk dünyasını açıyoruz, biz bugün, annelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, güven içerisinde yürüyebilecekleri sağlıklı bir yaşam alanı açıyoruz. Biz bugün Kartal’da mahalle ruhunu yeniden canlandırarak, her Kartallıyı birbirine komşu yapacak yeni bir dönemi açıyoruz. İşte tam da bu yüzden yeni meydanımıza Komşuluk ve Dayanışma Meydanı adını verdik. 3 mahallenin kesiştiği nokta burası Cevizli’de oturanlar, Orhantepe’de oturanlar, Atalar’da oturanlar bilirler ki burası 3 mahallenin kesiştiği nokta tüm Kartallı komşularımıza bu meydanımız açık. Artık buradan iyilikleri, güzellikleri yaymak istiyoruz. Bu meydanda hep iyi şeylerin başlangıcını yapmak istiyoruz.“ dedi.