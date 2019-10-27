HABER

Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu.

Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta oluşan hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza Kartal sahil yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 34 ZB 2080 plakalı aracıyla iddiaya göre makas atarak seyir halinde olan Recep Şahin, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yoldaki trafik akışını güvenli şekilde sağladı. Öte yandan araçta oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
Ev yanınında yaralanan Emine, 15 gün sonra yaşamını yitirdiEv yanınında yaralanan Emine, 15 gün sonra yaşamını yitirdi
Haliç’e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldıHaliç’e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.