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Kartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

KARTAL Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza 10.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre ışık ihlali yapan A.K yönetimindeki 34 HT 2753 plakalı otomobil, önce 34 AF 1362 plakalı araca, ardından da 60 ZT 910 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan otomobil 2 araç arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Birol Kartal yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sahil Yolu Kartal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden olduKartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden olduKartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden olduKartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

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