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Kartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

KARTAL sahilde kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Kartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulundu

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- KARTAL sahilde kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 07.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi sahil yolundaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde spor yapan vatandaşlar kayalıkların arasında başından ağır yaralanmış hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T.A.'nın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sahildeki bir vatandaş, "Spor yapıyorduk, kayalıklar arasındaki şahsi gördük. Nabza baktık, nabzı atmayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Başından ağır şekilde yaralıydı" diye konuştu. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cesedin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulunduKartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulunduKartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulunduKartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulundu

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