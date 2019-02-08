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"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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