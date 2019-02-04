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"Kartal'a hak ettiği hizmeti vereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kartal’a hak ettiği hizmeti vermek istediğini söyleyen Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Bu hakkı teslim etmek için tüm yüreğimle çalışacağım.

İSTANBUL, (DHA)- Kartal’a hak ettiği hizmeti vermek istediğini söyleyen Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Bu hakkı teslim etmek için tüm yüreğimle çalışacağım. Kartal artık hak ettiği hizmeti alacak” dedi.

Kartal’da vatandaşların hayal kırıklıklarına şahit olduğunu vurgulayan Ak Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Dermansızlara derman, çaresizlere çare olacağız. Kartal gayrimenkul rantına değil, tüm canlıların güven içinde yaşadığı huzura layık bir ilçedir. Kartal’ı belediyecilik anlayışımızla güçlü alt yapısına kavuşturacağız" dedi.

"KARTALA ÇÖP, ÇUKUR VE ÇAMUR YAKIŞMAZ"

AK Parti belediye anlayışının 1994 mahalli seçimlerinden itibaren zenginleşerek geliştiğine dikkat çeken Ebubekir Taşyürek, Kartal'a çöp, çukur ve çamurun yakışmayacağına dikkat çekerek, "2004'te slogan ‘yerel kalkınma başlıyor’du. Şimdi ise ‘memleket işi, gönül işi’ diyoruz. Biz bu işe gönlümüzü verdik. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan, her zaman vatandaşının yanında olan bir belediyecilik prensibiyle hareket edeceğiz. Dini, dili, kökeni veya mezhebi ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Etkin ve verimli bir yönetim modeliyle, kaynakları sadece ve sadece vatandaşlarımız için kullanacağız. Adaletten ne olursa olsun şaşmayacağız. Yoksulun, yetimin, öksüzün yakınında olacağız” diye konuştu.

"SORUN ÇÖZEN HİZMET SUNACAĞIZ"

Belediye hizmetlerini her hane için erişilebilir kılacaklarının önemine değinen Taşyürek, sorun üreten değil, sorun çözen bir zihniyetle hizmet sunacaklarını söyledi.

Taşyürek, "Yerel yönetimler tecrübe ister, birikim ister. Önce Allah’ın izniyle, sonra aziz milletimizin desteğiyle biz bu yarışı önde bitireceğiz. Bizi bekleyen umutları, seçim çalışması yaparken duyduğumuz yürekleri boşa çıkarmayacağız. Partimizin millet sevgisini, vatandaşımızın mütevazı ve sağduyulu yaklaşımını hiçbir zaman unutmadan şevkle çalışacağız" dedi.

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