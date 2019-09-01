HABER

KARTAL'DA 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA) Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)
Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.
Kartal Meydanında saat 13.00'te toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış gününü kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydana giriş ve çıkışlar kontrol edildi. Meydana girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Grup, saat 15.30 sıralarında son bulan kutlamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Alana giren vatandaşların aranması
-Polis Özel Harekattan görüntü
-Alandaki kürsüden konuşma
-Halay çeken insanlar
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
Yeni Orduspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0Yeni Orduspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Van'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendiVan'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.