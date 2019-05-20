HABER

Kartal’da 10 bin lira için kadını öldürüp evini kundakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kartal’da evinde çıkan yangında cesedi bulunan Feride Genç’in cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Kartal’da evinde çıkan yangında cesedi bulunan Feride Genç’in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Bir çocuk annesi kadının, sattığı aracın parası için öldürülüp evinin kundaklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak’taki bir apartmanın giriş katında geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde yoğun dumanın arasında Feride Genç’in cesedini bulmuştu. Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç’in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç’in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi. Ayrıca kamera kayıtlarına göre işlem sırasında kadının yanında Muharrem K. isimli bir şahsın olduğu da tespit edildi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan şahsın yüzünde tırnak ve boğuşma izlerine rastlandı. Şüpheli şahsın olay gününde Feride Genç ile para sebebiyle tartıştıkları ve genç kadını öldürüp parasını aldıktan sonra evi kundakladığı iddia edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Trafikte patenle ölüm yolculuğuTrafikte patenle ölüm yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.