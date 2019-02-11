HABER

KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN-Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.
Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen mahalleli, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yıkım boyunca sulama yaptığı çalışmalara saat 10.00'da bir süre ara verildi. Bu sırada olay yerine gelen bir kepçe operatörü, binanın önündeki beton yığınlarını temizledi. Yaklaşık bir saat sonra binanın yıkımına devam edildi.

EK GÖRÜNTÜLER
//////////////////
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Aktüel görüntüler
-Mahallelinin cep telefonuyla çekmesi
-Kepçenin molozları temizlemesi
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
----------------
-Binanın yıkımı
-Yıkımdan genel ve detay görüntüler
-Yıkımı izleyen mahalleli
-Yıkımı cep telefonu ile kaydedenler
-Kepçenin moloz yığınlarını temizlemesi

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Hastalığı yüzünden üniversiteyi bıraktı  Hastalığı yüzünden üniversiteyi bıraktı  
Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.