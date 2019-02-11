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Kartal'da 10 katlı binada yıkım tekrar başladı (3) AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

KARTAL'da  çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Ramazan EĞRİ - Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.

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