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Kartal'da 10 katlı binada yıkım tekrar başladı (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Ramazan EĞRİ-Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN-Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen mahalleli, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yıkım boyunca sulama yaptığı çalışmalara saat 10.00'da bir süre ara verildi. Bu sırada olay yerine gelen bir kepçe operatörü, binanın önündeki beton yığınlarını temizledi. Yaklaşık bir saat sonra binanın yıkımına devam edildi.

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