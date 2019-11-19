Kartal’da 2 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahipleri tutuklandı

Kartal’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahipleri “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal’da 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıkmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin ruhsatsız olduğu iddia edilen iş yerinin sahipleri Kaan V. ve Bayram A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“Yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum”

Şüpheli Kaan V. mahkeme sorgusunda Bayram A. ile ortak olduklarını söyleyerek, "Bizim ortaklığımız sadece kağıt üzerindedir. Ben bu iş yerine giderim, işçi çalıştırırım. 5 tane işçi çalıştırıyorduk. 5’i de yabancı uyrukludur. Yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bunu karakolda öğrendim. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Yangında ölenlerden 1’i çok yakın arkadaşım Yiğit Boz’dur. Diğerinin kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Ben de iş yerine gidip çalışıyordum” dedi.

Şüpheli Bayram A., “Yangının çıktığı iş yeri diğer şüpheli ile bana aittir. 2 yıldır beraber işletiyoruz. Yangın elektrikli şofbenden çıkmış. Bunu bana bina yöneticisi söyledi. Duş aldıktan sonra düğmesinin kapatılmaması nedeniyle çıkmış olabileceği söylendi. Burada bulunan işçilere çoğu kez ‘şalteli kapatın’ diye ikaz etmeme rağmen kapatmadıkları için yangın çıkmış olabilir” dedi.