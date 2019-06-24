HABER

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

KARTAL'da 21 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin açılan 3 sanıklı davaya başlandı.   Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, "4.5 aydır tutuklu bulunmamın nedeni müteahhit Hasan Yeşilyurt'un ölmüş olmasından dolayı, sorumlu tutulamamasıdır" dedi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da 21 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin açılan 3 sanıklı davaya başlandı. Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, "4.5 aydır tutuklu bulunmamın nedeni müteahhit Hasan Yeşilyurt'un ölmüş olmasından dolayı, sorumlu tutulamamasıdır" dedi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Baran katılırken, firari sanık Suzan Çayır duruşmaya gelmedi. Duruşmayı 15 mağdur yakını da takip etti.

MÜTEAHHİT ÖLDÜĞÜ İÇİN KENDİSİNİN TUTUKLANDIĞINI SAVUNDU

Sorgusu yapılan İnşaatın Teknik Uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, böyle bir olaydan dolayı burada olmaktan üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 4.5 aydır tutuklu bulunmamın nedeni müteahhit Hasan Yeşilyurt'un ölmüş olmasından dolayı sorumlu tutulamamasıdır" dedi. Mısırlıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İNŞAAT TEKNİKERİ İMZASINI KABUL ETMEDİ

Davanın tutuksuz sanığı olan inşaat teknikeri Arzu Baran ise, olay tarihinde 17 yaşında olduğunu belirterek, "Olay tarihinde yapı ressamı olarak çalışıyordum. Projedeki ismimin olduğu yerdeki imza bana ait değildir. O zaman 17 yaşındaydım. Bu konuda bilgi ve tecrübem yoktu. İmza bana ait değil, olsa bile bütün sorumluluğun üzerime yıkılmasını kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmaya mağdurların ifadeleri ile devam ediliyor

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019 tarihinde çöktüğü, çökme sonucu 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, inşaatta standartlara uymayan beton kullanıldığı, betonun deniz kumundan yapıldığı belirtilerek, betonun TSE standartlarına uygun olmadığı bilgisine yer veriliyor. Standartlara uygun olmayan betonun binanın yıkılmasında ana etken olduğu savunulan iddianamede, binanın en ve boyunun da projeye uygun olmadığı, 7 katlı binanın 2 katının kaçak yapıldığı, 7 kat olarak hesaplanan binaya 9 katın yükünün taşıtıldığı kaydediliyor.

İddianamede binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın teknikeri Arzu Baran için, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon avro değerindeki yatı denize indirildiİsrailli dolar milyarderinin 20 milyon avro değerindeki yatı denize indirildi
Elazığ'da yılanların çiftleşme dansıElazığ'da yılanların çiftleşme dansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim...

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Palu ailesi davasında ilginç ifade: Bize Meryem'in gerçek değil cin olduğunu söyledi

'Bize Meryem'in gerçek aslında cin olduğunu söyledi'

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Eski başyaver Ali Yazıcı hakkında flaş karar

Son dakika! Mersin'de tren, minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Tren, minibüse çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.