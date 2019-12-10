Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasına devam edildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) KARTAL'da 21 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralandığı 3 sanıklı çöken Yeşilyurt Apartmanı davasına devam edildi. Çöken binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt'un çocukları Mustafa Yeşilyurt ve Helim Yeşilyurt tanık olarak dinlendiler. Binadaki zemin ve bodrum kattaki dükkanların kendisi ve kardeşi Helim Yeşilyurt'a miras kaldığını söyleyen Mustafa Yeşilyurt, "Bina çöktüğü gün ben bodrum katında boya badana işi yapıyordum. Üst kattan çatırtı sesleri gelince hızlı adımlarla çıktım. Geri dönüp baktıktan sonra bina yıkılmıştı. 10-15 saniye farkla kurtulduk" dedi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur Mısırlıoğlu ve Arzu Baran ile sanık ve müştekilerin avukatları katıldı. Davanın firari sanığı Suzan Çayır'ın celse arasında ifadesinin alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

FİRARİ SANIĞIN CELSE ARASI ALINAN İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Binanın projesini yapan mimar Suzan Çayır, ifadesinde, çöken binanın mimari proje tasarımcısı olduğunu belirterek, "Benim proje müellefi olarak binanın yanına giderek yapım aşamasında projeye uygun mu değil mi? Büyük yapılmış mı yapılmamış mı? Kontrol yükümlülüğüm yoktur. İmar Kanunu'na göre mimari tasarım müellefinin binanın yapımından, büyütülmesinden, aykırılıktan sorumlu olmam mümkün değildir" dedi. Binanın yapımına yönelik bir sorumluluğunun olmadığını söyleyen Çayır, "Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.