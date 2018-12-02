Kartal'da 23 kaçak göçmen ile 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, metruk binalarda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kaçak göçmen ile 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya Amirliği ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili metruk binalarda yaşayan kişilere yönelik olarak operasyon başlattı. İlçedeki birkaç adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği şarjörü, 25 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 DVD oynatıcı, 3 dijital fotoğraf makinesi ele geçirildi. Ayrıca çalıntı oldukları belirlenen çeşitli hırdavat malzemeleri ile 1 kompresör elde edildi. Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Çalıntı hırdavat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi. İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilişkileri olduğu tespit edilen 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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