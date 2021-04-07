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  4. Kartal’da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: “Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu”

Kartal’da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: “Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu”

07.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da dün 4 kişin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı saldırının gerçekleştiği büronun sahibi Avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet dolu dakikaları anlattı.

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Kartal’da dün 4 kişin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı saldırının gerçekleştiği büronun sahibi Avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet dolu dakikaları anlattı. Avukat Şanverdi, ”Saldırgan son derece soğukkanlıydı. Toplantı daha başlar başlamaz silahıyla karşı tarafa ateş açtı” diye konuştu.
Kartal’daki bir hukuk bürosunda miras paylaşımı için tarafların bir araya geldiği uzlaşma görüşmeleri sırasında silahlı saldırı yaşanmış ve olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı.

"Eli bile titremedi"
Dehşet dakikalarının yaşandığı avukatlık bürosunun sahibi Avukat Mehmet Şanverdi, korku dolu o anları aktardı. Avukat Şanverdi, "İki tarafın da ortak isteği ile düzenlenmiş bir buluşmaydı. Aile bireyleri dedelerinden kalan mirası paylaşmak için bir araya gelerek anlaşmak istediler. Biz de her iki tarafı burada topladık. Tarafların avukatları olarak biz de buradaydık. Taraflardan birinin niyeti ise başkaymış. Toplantı daha başlar başlamaz silahıyla karşı tarafa ateş açtı. Şahsın ateş açması ile birlikte biz anın telaşıyla kendimizi yere atarak kurtardık. Saldırganın son derece soğukkanlıydı. Eli bile titremedi. Soğukkanlı bir şekilde silahını çıkartarak kimi vurmak istedi ise onu vurdu" diye konuştu.
Öte yandan hukuk bürosunda meydana gelen silahlı saldırı sonrası seken kurşunların isabet ettiği alanlarda hasar oluştu.

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