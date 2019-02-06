KARTAL'DA 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (5)

-Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi.

Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

