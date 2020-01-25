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Kartal'da 6 tekne alev alev yandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı.

Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN, İsa ALMAÇAYIR, İSTANBUL(DHA)-KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kartal, Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tekneden çıkan alevler kısa sürede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Teknelerdeki yangın devam ederken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)

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