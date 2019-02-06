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Kartal'da 8 katlı bina çöktü (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

KARTAL Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri de sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Binanın 1992 yılından 5 katlı olarak ruhsatlı olduğu, daha sonra binaya 3 kat kaçak eklendiği ve iskansız olduğu belirtildi.
Bu arada, çökmenin hemen sonrası DHA kamerasına sıcağı sıcağına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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