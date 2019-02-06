Kartal'da 8 katlı bina çöktü: 'Binada 43 kişi kayıtlıydı'

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Bankalar Caddesi, Sema sokak üzerinde bulunan binanın zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunuyordu.

Olay yerinden açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 katlı ruhsat olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu." dedi.

Arama kurtarma ekipleri binada enkaz altında kalanları arıyor.

Saat 16.00 sıralarında çöken binada olay sırasında kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Orhantepe mahallesi muhtarı Zeki Dağ CNNTürk'e yaptığı açıklamada binanın giriş katındaki atölyede bugün çalışan bulunmadığını belirtmişti.

Muhtar Dağ ise binaya yönelik belirlenmiş bir risk olmadığını da ekledi.

Enkazın altında en az iki araç da kaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'daki çöken binanın olduğu yere gidiyor.

