KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor vadan da görüntülendi.
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