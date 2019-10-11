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Kartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

  KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.
Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntülerde kavga eden iki gruptakilerden bazıları kaçarken silah sesleri duyuluyor. Bu sırada adliye merdivenlerinden inen bir kişinin düştüğü görülüyor. Bu sırada arkadan gelen kişi silahla ateş etmeye devam ediyor. Kavga sırasında çevredekilerin de araçların arkasına sığındığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdıKartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdıKartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdıKartal'da adliye önünde tartıştığı kişilere böyle kurşun yağdırdı

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