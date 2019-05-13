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Kartal’da apartmanda yangın: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Burada 4.5 yaşındaki çocuğuyla beraber yaşayan Feride Genç, sabah saatlerinde çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra evine döndü. Saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple dairede yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle apartmana yoğun duman yayıldı. Dumanı fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri dumanın çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Dairedeki yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, 37 yaşındaki Feride Genç’in cansız bedenine rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaptı. Ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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